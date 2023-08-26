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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: İttifak yapmazsak yerel seçimleri de kazanamayacağımız açık bir gerçek

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Giriş: 26.08.2023 12:03
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır mağlubiyet sonrasında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir partisine yönelik eleştirilerde bulundu. İttifak yapmak için bazı şeylerin altını daha az çizdiklerini söyleyen Emir "İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek." ifadelerini kullandı. İttifak yapma mecburiyetinde olduklarını ifade eden Emir seçim sonuçlarının parti içinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığının da altını çizdi. İşte detaylar...
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