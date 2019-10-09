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09.10.2019
Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrası terör örgütü mensupları, İHA ve uçakların görüş mesafesini kapatmak için önceden biriktirdikleri lastikleri yakmaya başladı. Bu sırada Resulayn tarafından Ceylanpınar’a atılan 2 roket evlere isabet etti. Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar ise kameraya yansıdı
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