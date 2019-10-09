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09.10.2019

Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü mensuplarının bulunduğu Rasulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'da belediye ekiplerince halka ve bölgede görev yapan askerlere moral vermek amacıyla belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşı çalındı.

Öte yandan, Resulayn'daki terör hedeflerine yönelik obüs atışlarına da aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatında kara operasyonu da başladı BARIŞ PINARI HAREKATINDA KARA OPERASYONU DA BAŞLADI
Barış Pınarı Harekatına giden askerlerden dikkat çeken mesaj: Düğüne gidiyoruz! BARIŞ PINARI HAREKATI'NA GİDEN ASKERLERDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: DÜĞÜNE GİDİYORUZ!
Son dakika: Barış pınarı Harekatında terör hedefleri böyle vuruldu SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATINDA TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

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