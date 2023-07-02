02 Temmuz 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çevreci rolü kesen CHP'li Tunç Soyer'den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
Çevreci pozları kesen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in foyası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ortaya çıkarıldı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde yeterince arıtma yapılmadan çıkış suyunun denize verildiği tespiti sonrası 1 milyon 978 bin 767 lira para cezası kesilirken, yapılan denetimlerde İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 40 arıtma tesisinin de çevre izin belgesinin olmadığı belirlendi.