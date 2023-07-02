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Çevreci rolü kesen CHP'li Tunç Soyer'den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2023 11:19
Çevreci pozları kesen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in foyası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ortaya çıkarıldı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde yeterince arıtma yapılmadan çıkış suyunun denize verildiği tespiti sonrası 1 milyon 978 bin 767 lira para cezası kesilirken, yapılan denetimlerde İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 40 arıtma tesisinin de çevre izin belgesinin olmadığı belirlendi.
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