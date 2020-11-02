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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir'de flaş açıklamalar

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Giriş: 02.11.2020 00:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ''arama kurtarma faaliyetlerinde sona yaklaşıyoruz'' ifadelerini kullanırken, İzmir'deki yıkımda ihmali olanlarla ilgili her türlü hukuki ve cezai işlemin yapılacağını bildirdi. .

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

Hemen hemen tüm alanlarda bu çalışmayı yürütüyoruz, bu seviyelere geldik. Görünen o ki yarın enkaz kaldırma çalışmalarında baya bir ilerleme kaydedip, hasar gören binalarımızın arama kurtarma faaliyetlerinde artık sona doğru yaklaşacağız. Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'nde de makinelerle yine arama kurtarma ve enkaz kaldırma süreçlerini yürütüyoruz. Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık. Hasar tespitlerini yapıyoruz, vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Hep birlikte süreci yürütüp, dua ediyoruz oradaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarabilmek için. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.

''VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ''

Hasar tespit çalışmaları yapıldıkça düzenli ve şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Koordinasyon merkezimizden bir açıklama yapacağız. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun, İzmirimizde çalışma kontrol altında sürdürülüyor. Önceliğimiz hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak. Öbür işleri zaten yapıyoruz; Elazığ'da, Van'da Malatya'da ne yaptıysak burada da aynı özveriyle yapıp vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız.

''SORUMLULARI KİMSE HER TÜRLÜ HUKUKİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ''

Enkaz kaldırma işlemi, arama kurtarma faaliyetleri yaptığımız yıkılan binalarımıza ilişkin savcılığımız tahkikat başlattı. Yıkım nedenlerinin buralardaki beton kalitesinin, yine proje uygunluk olup olmadığının, proje dışı bir imalat olup olmadığının tespitlerini yapıyorlar ve bu sürece ilişkin de sorumluları kimse bu sorumlularla ilgili her türlü hukuki, cezai işlemi yapacağız.

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