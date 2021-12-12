12 Aralık 2021, Pazar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sizin yaktığınız şehirleri biz inşa ettik
CHP Genel Baskanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkilere yol açan helalleşme çıkışına bir yanıt da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na Kanal İstanbul ile ilgili müteahhitleri tehdit etmesi üzerinden yüklenen Kurum, "Bu zihniyet, geçmişten mahcubiyet duymadan helalleşmeden bahsediyor. Özür dilemesini bilmeyenler milletten helallik isteyemez" dedi. Bakan Kurum HDP'ye de sert çıktı. Kurum, "Siz yaktınız yıktınız. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden inşa ettik. Siz isteseniz de istemeseniz de üretmeye devam. Çocuklarımızı teröristlere hainlere teslim etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.