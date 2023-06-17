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Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Hatay’da! A Haber’e özel açıklamalar

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Giriş: 17.06.2023 16:37
Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un sorularını cevapladı. Bakan Özhaseki, “Asrın afeti değil, bin yılın felaketi” dedi.
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