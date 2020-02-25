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25.02.2020

Cesaretin ve fedakarlığın sembolü: Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayımlandı. Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçik'in ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor.

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