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14.01.2020

Can Ataklı'dan milyonların gönlünü fetheden Ümmü Gülsüm için utanç verici sözler

Ümmü Gülsüm Genç, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasındaki başarılı performansı ile milyonların gönlünü fethetti. İzleyicilerin 'Hiçbir engel bu gülüşle baş edemez', 'İçimizi ısıtan güzel gülüşlü kadın' yorumlarına mazhar olan genç, Twitter'da da "TT" olarak en çok konuşulan konuların başında yer almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu başarıyı kutlamak için Ümmü Gülsüm ile görüntülü bir görüşme yapmıştı. Ancak Başkan Erdoğan'ın Ümmü Gülsüm'ü tebrik etmesine bile tahammül edemeyen Can Ataklı, Tele1'deki programında genç kızı hedef aldı. Ataklı, Başkan Erdoğan'ın Ümmü Gülsüm'ü başörtülü olduğu için tebrik ettiğini söyledi. Ataklı'nın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına cumartesi akşamı konuk olan Ümmü Gülsüm Genç, azmiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. 4 yaşında geçirdiği bir hastalık sonucunda konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç, bilgi birikimi ve güleryüzü ile milyonları kendisine hayran bıraktı.

EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU

Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç, geceye damga vurdu. Kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılamak için katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 125 bin lira ödül kazanan Ümmü Gülsüm, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.

İÇİMİZİ ISITAN GÜZEL GÜLÜŞLÜ KADIN

İzleyicilerden 'Hiçbir engel bu gülüşle baş edemez', 'İçimizi ısıtan güzel gülüşlü kadın' yorumları yağdı. Ümmü Gülsüm Genç, Atv'nin sosyal medya hesabında da rekor beğeni aldı.

TÜRBANLI OLDUĞU İÇİN ARADI

Konuşamayan bir yarışmacının bütün engelleri aşarak 125 bin lira kazanmasını ve her dünya görüşünden tüm Türkiye'nin büyük sevgisini kazanmasını görmezden gelen Can Ataklı "Cumhurbaşkanı Ümmü Gülsüm Genç'i türbanlı olduğu için aradı" dedi. Can Ataklı'nın toplumu kutuplaştırmaya yönelik bu çirkin yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı.

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