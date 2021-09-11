11 Eylül 2021, Cumartesi
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Can Ataklı 28 Şubat darbecilerini savunmaya kalktı! TSK ve yargıya hakaretler!
Can Ataklı bir skandala daha imza attı. Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerin rütbeleri söküldü. 28 Şubat paşalarından hesap sorulmasından rahatsız olan Korkusuz Yazarı Can Ataklı TSK'ya ve yargıya ağır hakaretlerde bulundu.