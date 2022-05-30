30 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çamlıca Kulesi’nin açılışının 1. yılı! Çamlıca’daki görüntü kirliliği ortadan kalktı
Türkiye'nin en önemli, iletişim projelerinden biri olan Çamlıca Kulesi hizmete gireli tam 1 yıl oldu. Kulesinin yapımıyla beraber Çamlıca’daki görüntü kirliliği ortadan kalktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar sembol yapının olduğu noktadan aktardı.