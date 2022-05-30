Çamlıca Kulesi’nin açılışının 1. yılı! Çamlıca’daki görüntü kirliliği ortadan kalktı

Türkiye'nin en önemli, iletişim projelerinden biri olan Çamlıca Kulesi hizmete gireli tam 1 yıl oldu. Kulesinin yapımıyla beraber Çamlıca’daki görüntü kirliliği ortadan kalktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar sembol yapının olduğu noktadan aktardı.

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