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Büyükelçiler Külliye'de! ABD ve İtalya'nın yeni büyükelçileri resmen göreve başlıyor

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 16:29
Güncelleme:26.01.2022 16:36
Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Erdoğan tarafından kabul edilecek. Flake, güven mektubunu sunduktan sonra Türkiye'deki görevine resmen başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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