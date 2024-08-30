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Büyük Taarruz, Büyük Zafer: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol

Büyük Taarruz, Büyük Zafer: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 12:18
Güncelleme:30.08.2024 12:31
Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla sonuçlandığı bugünde A Haber canlı yayınına konuk olan akademisyen Doç. Dr. Cantürk Caner önemli bilgiler verdi.
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Büyük Taarruz: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol
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