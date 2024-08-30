Büyük Taarruz, Büyük Zafer: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol

Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla sonuçlandığı bugünde A Haber canlı yayınına konuk olan akademisyen Doç. Dr. Cantürk Caner önemli bilgiler verdi.

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