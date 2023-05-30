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Bursa'nın Keles ve Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi tercihi Başkan Erdoğan oldu

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 16:56
Bursa'nın Keles ilçesi de tercihinin Başkan Erdoğan'dan yana kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilçe yüzde 73,49 oy oranıyla Erdoğan'a destek verdi. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda  Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.  Detayları A Haber muhabirleri Yusuf Gül ve Ahmet Çaglar Yıldırım aktardı.
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