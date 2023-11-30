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Bursa'da sağanak sele dönüştü! Ev ve iş yerlerini su bastı

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 10:41
Bursa şiddetli sağanak sonrası sele teslim oldu. Mudanya'da dereler taştı. Kent merkezi de dahil birçok yerde sokaklar göle döndü. Birçok iş yerini ve evi su bastı. Sel ile birlikte araçlar sürüklendi. Son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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