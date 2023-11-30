Bursa'da sağanak sele dönüştü! Ev ve iş yerlerini su bastı

Bursa şiddetli sağanak sonrası sele teslim oldu. Mudanya'da dereler taştı. Kent merkezi de dahil birçok yerde sokaklar göle döndü. Birçok iş yerini ve evi su bastı. Sel ile birlikte araçlar sürüklendi. Son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN