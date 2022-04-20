20 Nisan 2022, Çarşamba
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Bursa cezaevi servisine bombalı saldırı: 1 şehit! A Haber olay yerinde
Son dakika haberine göre… Bursa’da Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarına yönelik olarak bombalı saldırı gerçekleştirildi. Elektrik direğine konulan EYP aracın geçişi sırasında patlatıldı. Yaşanan olayda 1 kişi şehit düştü. Olay yerinden son gelişmeleri A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.