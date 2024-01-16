Burkina Faso'da yeni darbe girişimi! Darbe girişiminin arkasında Fransa mı var?

Batı Afrika'da Sahel kuşağında yer alan Burkina Faso'da bir kez daha darbe girişiminin olduğu ancak engellendiği öne sürüldü. Darbe girişimini ise Rus istihbaratının engellediği iddia edildi. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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