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Burkina Faso'da yeni darbe girişimi! Darbe girişiminin arkasında Fransa mı var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 13:22
Batı Afrika'da Sahel kuşağında yer alan Burkina Faso'da bir kez daha darbe girişiminin olduğu ancak engellendiği öne sürüldü. Darbe girişimini ise Rus istihbaratının engellediği iddia edildi. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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