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Burdur Valiliğinden camide "açız" diye bağıran kadın hakkında açıklama
SON DAKİKA: Burdur Valiliği, bugün Burdur Merkez Ulu camide Z.D isimli kadının cami içerisinde vaaz sırasında "AÇIZ" diye bağırması olayı ve ortaya çıkan görüntülere dair flaş bir açıklama yaptı.
O KADIN YAKALANDI
Bugün Merkez Ulu Camide öğle namazı öncesi vaaz sırasında Z.D isimli kadının cami içerisine girip "Burada bir dünya emekli var açız aç" diye bağırdıktan sonra dışarıya çıkan ve ortadan kaybolan kadın Burdur Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucunda yakalandı.
VALİLİKTEN NET AÇIKLAMA
Valilik açıklamasında, "21-01-2022 tahinde İlimiz Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben söylemlerde bulunmuştur." denildi.
"ALKOLLÜ ÇIKTI! GEREKLİ YARDIM YAPILDI"
Burdur Valiliği detaylara yer verdiği açıklamada, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır." bilgilerini paylaştı.