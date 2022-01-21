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Burdur Valiliğinden camide "açız" diye bağıran kadın hakkında açıklama

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Giriş: 21.01.2022 17:58
Son dakika haberi... Burdur Valiliğinden, bazı basın organlarında yer alan "Cuma namazında camiye giren kadından 'açız' çığlığı" başlıklı habere dair önemli bir açıklama geldi. Valilik, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” dedi.

SON DAKİKA: Burdur Valiliği, bugün Burdur Merkez Ulu camide Z.D isimli kadının cami içerisinde vaaz sırasında "AÇIZ" diye bağırması olayı ve ortaya çıkan görüntülere dair flaş bir açıklama yaptı.

O KADIN YAKALANDI

Bugün Merkez Ulu Camide öğle namazı öncesi vaaz sırasında Z.D isimli kadının cami içerisine girip "Burada bir dünya emekli var açız aç" diye bağırdıktan sonra dışarıya çıkan ve ortadan kaybolan kadın Burdur Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucunda yakalandı.

VALİLİKTEN NET AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında, "21-01-2022 tahinde İlimiz Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben söylemlerde bulunmuştur." denildi.

"ALKOLLÜ ÇIKTI! GEREKLİ YARDIM YAPILDI"

Burdur Valiliği detaylara yer verdiği açıklamada, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır." bilgilerini paylaştı.

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