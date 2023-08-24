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Bu yolculuk “Aziz milletimiz” ile başladı! İşte hikayenin başladığı gün

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 12:49
"Aziz milletimiz" sözleriyle çıktı yola. Tam 22 yıl önceydi. Türk siyaset tarihinde önemli yere sahip AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi birçok yenilikle tanıştırdı.
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