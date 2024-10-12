Bosna Hersek’teki Tuzla’da Osmanlı izleri!

Şimdi ekranlara getireceğimiz yeri İstanbul'daki ilçelerden biri zannedebilirsiniz ama bizim bahsedeceğimiz; Saraybosna ve Banja Luka'dan sonra Bosna Hersek'in üçüncü büyük şehri olan Tuzla. Adını şehir merkezinin altında bulunan tuz yataklarından alıyor. A Haber ekibinden arkadaşlarımız Kübra Kılıç ve Hüseyin Koçak sizler için o şehrin güzelliklerini görüntüledi.

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