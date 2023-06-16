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Boğaz'ın incisi Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 16.06.2023 14:41
Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, Kalyon Vakfı tarafından yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vaniköy Camisi'nin açılışını yaptı. Öte yandan Erdoğan, Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı. Cuma namazının ardından Başkan Erdoğan restorasyonu tamamlanan tarihi caminin ibadete açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 2024 yerel seçimlerine atıfta bulunarak "İstanbul'un bir fetret devrine girdiğini üzülerek görüyoruz. 9 ay sonra kurtaracağız." dedi.
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