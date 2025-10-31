31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı
Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı

Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 08:49
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesine götürülmesinin ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesi ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı
500 bin konut projesinde merak edilenler!
500 bin konut projesinde merak edilenler!
Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltında
Rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltında
İBB’ye veri sızdırma soruşturması: 4 gözaltı daha!
İBB'ye "veri sızdırma" soruşturması: 4 gözaltı daha!
Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e yeni denklem
Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e yeni denklem
İsrail güzellemesine Erdoğan ayarı!
İsrail güzellemesine “Erdoğan” ayarı!
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00’de kabul edecek!
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00'de kabul edecek!
Gazze’deki soykırımı Almanya görmüyor mu?
"Gazze'deki soykırımı Almanya görmüyor mu?"
Hamas’ta bomba yok İsrail’de var
"Hamas'ta bomba yok İsrail'de var"
Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı
Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı
Daha Fazla Video Göster