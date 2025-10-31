Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesine götürülmesinin ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesi ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

