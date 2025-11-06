06 Kasım 2025, Perşembe
Bodrum katı olmayan binalar riskli mi? Binalarda bodrum katı neden önemli?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bodrum katı olmayan 7 katlı bina olduğu yerde çökmemiş yana doğru devrilmişti. Uzmanlar 7 katlı, yani 21 metre yüksekliğindeki bir yapının en az 4 metre derinliğinde bodrum katı olması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki bodrum katı olmayan binalarda çökme riski daha mı yüksek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen anlattı.