Bodrum katı olmayan binalar riskli mi? Binalarda bodrum katı neden önemli?
Bodrum katı olmayan binalar riskli mi? Binalarda bodrum katı neden önemli?

Bodrum katı olmayan binalar riskli mi? Binalarda bodrum katı neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 15:36
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bodrum katı olmayan 7 katlı bina olduğu yerde çökmemiş yana doğru devrilmişti. Uzmanlar 7 katlı, yani 21 metre yüksekliğindeki bir yapının en az 4 metre derinliğinde bodrum katı olması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki bodrum katı olmayan binalarda çökme riski daha mı yüksek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen anlattı.
