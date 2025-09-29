29 Eylül 2025, Pazartesi

BM'de Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler! A Haber'de anlattı
BM’de Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler! A Haber’de anlattı

BM'de Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler! A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 11:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde yaşananları Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında anlattı. Müderrisoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması elbette küresel vicdanı harekete geçiren ve çok sarsıcı bir konuşmaydı. Fakat o konuşma üç görselle desteklendi. Şimdi burada bir arka plan olarak aktarmış olayım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanının hitabının öncesinde bu fotoğrafların Genel Kurul salonuna sokulmaması için yürütülen alternatif bir diplomasiyi ve engelleme çabalarını Türk heyetinin aşarak ve aynı zamanda da kararlı duruşuyla o fotoğraflarla Gazze gerçeğinin ve buradaki soykırımın dünyanın tüm köşesine yayılması konusunda Türkiye'nin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanının” dedi.
