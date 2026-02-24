İstanbul'a 125 kilometrelik dev hat: Kuzey çevre demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan "Kuzey Çevre Demiryolu" projesiyle İstanbul ulaşımında yeni bir dönem başlatıyor. 125 kilometrelik bu dev hat, Gebze’den başlayarak İstanbul Havalimanı ve Halkalı’ya kadar uzanırken, hem yolcu hem de yük taşımacılığında devrim yaratması bekleniyor. Projenin finansmanından teknik detaylarına kadar merak edilen tüm noktalar A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın aktarımıyla masaya yatırıldı.