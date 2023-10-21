BM: Gazze’deki binaların yüzde 30’u yıkıldı! Kurtarma ekipleri Gazze’ye giremiyor

Birleşmiş Milletler 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki binaların yüzde 30'unun yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

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