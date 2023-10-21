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BM: Gazze’deki binaların yüzde 30’u yıkıldı! Kurtarma ekipleri Gazze’ye giremiyor

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 08:55
Birleşmiş Milletler 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki binaların yüzde 30'unun yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
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