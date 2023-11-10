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Birinci ara tatil başlıyor! 19 milyondan fazla öğrenci 20 Kasım'da ders başı yapacak

A Haber
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Giriş: 10.11.2023 09:08
19 milyondan fazla öğrenci için birinci ara tatil bugün başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek. Öğrenciler, birinci döneme 20 Kasım Pazartesi günü devam edecek. Detayları A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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