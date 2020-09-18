02 Mart 2024, Cumartesi
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Bir Zamanlar Çukurova'nın 64 bölümden Demir'in pişmanlığı olay oldu
Bir Zamanlar Çukurova dizisi verilen aranın ardından 64. bölümüyle izleyici karşısına yeniden çıktı. Pişmanlık içinde olan Demir'in "Uyan Züleyha!" sözleri dikkat çekti.