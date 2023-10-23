Bir annenin en zor vedası! Baba ve 3 çocuğu İsrail'in Gazze saldırılarında şehit oldu

Yürek burkan bu fotoğraf kareleri yine Gazze'den. Bir baba ve 3 çocuğu İsrail'in Han Yunus'a yaptığı saldırıda şehit oldu. İsrail'in Gazze saldırılarında ölen baba ve 3 çocuğunun naaşları, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Geride bir başına kalen anneleri ise eşi ve çocuklarına son kez böyle baktı. Onlara veda etti. Kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Geriye yürek burkan bu görüntüler kaldı.

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