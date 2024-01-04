Binlerce emekçiyi işinden edip HDPKK'lıları işe aldılar! CHP'li Mersin Belediyesi'ndeki soruşturma mağdurlara umut oldu

CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Seçim sonrası 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıp daha fazla sayıda işçi alan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açıldı. Başlatılan soruşturma, Adana’daki işçi kıyımının mağduru olan kişilere de umut oldu. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nce işten atılanlar, "Ekmeğimizi elimizden aldılar, yuvası yıkılanlar oldu. Bu zulüm cezasız kalmasın. Burada da soruşturma başlatılmalı" dedi.