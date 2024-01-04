04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Binlerce emekçiyi işinden edip HDPKK'lıları işe aldılar! CHP'li Mersin Belediyesi'ndeki soruşturma mağdurlara umut oldu

Binlerce emekçiyi işinden edip HDPKK'lıları işe aldılar! CHP'li Mersin Belediyesi'ndeki soruşturma mağdurlara umut oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2024 09:47
CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Seçim sonrası 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıp daha fazla sayıda işçi alan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açıldı. Başlatılan soruşturma, Adana’daki işçi kıyımının mağduru olan kişilere de umut oldu. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nce işten atılanlar, "Ekmeğimizi elimizden aldılar, yuvası yıkılanlar oldu. Bu zulüm cezasız kalmasın. Burada da soruşturma başlatılmalı" dedi.
Adalet Bakanı Tunç’tan önemli açıklamalar!
Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar!
Hakim ve savcı adaylarına önemli tavsiye!
Hakim ve savcı adaylarına önemli tavsiye!
MSB duyurdu! PKK’ya Pençe Kilit darbesi: 717’si daha öldürüldü
MSB duyurdu! PKK'ya Pençe Kilit darbesi: 717'si daha öldürüldü
Yüreğimiz yandı! Üzerinden 11 ay geçti
Yüreğimiz yandı! Üzerinden 11 ay geçti
Japonya’da trende bıçaklı saldır!
Japonya’da trende bıçaklı saldır!
Orta Doğu’da 2 günde 2 büyük saldırı!
Orta Doğu’da 2 günde 2 büyük saldırı!
Gazze’de 24 saatte yaşananlar!
Gazze’de 24 saatte yaşananlar!
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına dair açıklama!
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına dair açıklama!
MİT’te Süleymaniye’de PKK’ya bir darbe daha
MİT'te Süleymaniye'de PKK'ya bir darbe daha
Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı geldi!
Yargıtay'dan ikinci kez Can Atalay kararı geldi!
Muharrem İnce CHP’nin İzmir adayı mı olacak?
Muharrem İnce CHP’nin İzmir adayı mı olacak?
Baba ve kızı keskin nişancılar katletti
Baba ve kızı keskin nişancılar katletti
Daha Fazla Video Göster