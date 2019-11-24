İzmir Menderes'te Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulu’nun açılışında konuşan 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Eğitime 188 milyar bütçe ayrıldı. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet; Türkiye’yi bu dört temel üzerinde yükselteceğiz” dedi.

28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulu'nun açılışına katıldı. Çok sayıda veli ve öğrencinin hazır bulunduğu programda, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı. Açılışta miniklerin halk oyunu gösterisi de protokolden alkış aldı. Yıldırım, "Bu sene hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, eğitim bütçesine en yüksek bütçeyi ayırdı. Eğitime 188 milyar bütçe ayrıldı. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet; Türkiye'yi bu dört temel üzerinde yükselteceğiz. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız" diye konuştu.



"12 EYLÜL'ÜN NADİR DE OLSA İYİ YAPTIĞI İŞLERDEN BİRİ 24 KASIM"

28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 12 Eylül ülkemize çok zarar verdi ama nadir de olsa iyi yaptığı işlerden biri de 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü ilan edilmesi. 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi ve Özgener-Aliberti aileleri ile bir araya gelerek sözleşme imzaladık. Amaç, mevcut olan ve ihtiyaca cevap vermeyen gayet eski okulu yıkıp yerine çok güzel 24 derslikli bir okul yapılmasıydı. Bir yıllık sürede inşaatı büyük bir gayretle tamamladılar. Evlatlarımız bir müddet okullarından uzak kaldılar. Artık kendi yuvalarına, yepyeni güzel bir şekilde yapılmış okullarına dönüyorlar. İnşallah eğitimlerini en güzel şekilde sürdürecekler ve geleceğimizin güvencesi gençlerimiz olarak yetişmiş olacaklar" dedi.





26. OKUL MÜJDESİ

Okulun hayırseverler tarafından yaptırıldığını hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu okul, hayırseverlerimizin eğitim camiamıza kazandırdığı güzel bir eser. İzmir bu açıdan bereketli ve örnek bir şehir. Hayırseverlerimiz 25 tane okul yaptırıyor. Bugün bir müjdemiz daha var. 25'in üzerine yeni bir okul daha geliyor. Bunu da buradan açıklıyoruz. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener kardeşime, 'babalar için bir okul var, analar için yok mu' dedim. O da 'başım gözüm üstüne' dedi. Bir de anneleri için böyle güzel bir okulu yaptırmaya karar verdiler. Hayırlı uğurlu olsun. Devlet elindeki bütün imkanlarla okullarımızı yapmaya gayret ediyor ama her zaman devletin kaynakları yeterli gelmiyor. Yardımlaşarak bu işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. İzmirli hayırseverlerimizin çok daha fazlasını yapacağına yürekten inanıyorum. Büyük bir kampanyayla İzmir'de tekrar seferberlik başlatmak suretiyle tekli eğitime geçiş oranını yüzde 100'e çıkarmaya çalışacağız."





"EŞİM SENELERCE ÖĞRETMENLİK YAPTI, BEN BİR GÜN YAPAMADIM"

Yıldırım, öğretmenliğin meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, eşi Semiha Yıldırım'ın öğretmenlik yaptığı dönemde Semiha Yıldırım hasta olduğu için bir günlüğüne onun yerine okula gitme anısını anlattı. Yıldırım şöyle devam etti:

"Eşim senelerce öğretmenlik yaptı, ben bir gün yapamadım. Müdür bey eşime 'sen ona söyle de, dersler boş geçsin ama bir daha gelmesin' demiş. Öğretmenlik zor iş. Sabır istiyor. Evlatlarımızın yıllar boyu bizden anne babalardan daha fazla öğretmenlerini görüyor. Yavrularımızın geleceğe açılan pencereleri öğretmenlerimiz. Fedakarca görev yapan 1 milyondan fazla eğitim ordumuza millet olarak şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varlar. Görevi esnasında şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir olacağız, kardeş olacağız. Bölücülere geçit vermeyeceğiz." İHA