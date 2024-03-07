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Binalarda yapı güçlendirmesi nasıl yapılır? Binayı tahliye etmeden güçlendirmek mümkün mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 14:57
Büyük İstanbul Depremi beklentisi yaşadığımız binaların depreme dayanıklılığına dair endişeleri de beraberinde getirdi. Peki az ya da orta hasarlı binalarda güçlendirmesi nasıl yapılır? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan inşaat yüksek mühendisi Cevdet Şentürk verdi.
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