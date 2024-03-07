Binalarda yapı güçlendirmesi nasıl yapılır? Binayı tahliye etmeden güçlendirmek mümkün mü?

Büyük İstanbul Depremi beklentisi yaşadığımız binaların depreme dayanıklılığına dair endişeleri de beraberinde getirdi. Peki az ya da orta hasarlı binalarda güçlendirmesi nasıl yapılır? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan inşaat yüksek mühendisi Cevdet Şentürk verdi.

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