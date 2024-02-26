Biden’ın rakibi Trump mı oluyor? Ön seçimi Trump kazandı

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump'ın adaylığı netleşiyor. Rakiplerini bir bir geride bırakan Trump, bu kez Güney Karolina eyaletinde yapılan ön seçimi kazandı. Ardından Maryland eyaletinde konuşan Trump'ın hedefinde Joe Biden vardı. Trump yine Bıden'la dalga geçti, "Ben olsaydım ne Ukrayna'da ne de Gazze'de savaş" olurdu dedi.

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