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Biden yönetiminden kongreye Türkiye çağrısı! 400 milyon dolarlık satışa onay verilecek mi?

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 09:33
Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin izlediği dış politika Amerikan kongresinin Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirmesine neden oluyor. Amerikan Wall Street Journal Gazetesi, Biden yönetiminin Türkiye'ye gelişmiş silah ve radarların satışı için ön bilgilendirme yaptığını yazdı.
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