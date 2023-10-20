Biden saat 3’te ne açıklayacak?

Katil İsrail harekete geçmek için Biden’ın açıklamasını mı bekliyor? Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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