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Biden saat 3’te ne açıklayacak?

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 01:49
Katil İsrail harekete geçmek için Biden’ın açıklamasını mı bekliyor? Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Biden saat 3’te ne açıklayacak?
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