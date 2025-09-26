26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Beyaz Saray'da kritik Erdoğan-Trump zirvesi! Tarihi görüşmenin şifreleri A Haber’de
Beyaz Saray’da kritik Erdoğan-Trump zirvesi! Tarihi görüşmenin şifreleri A Haber’de

Beyaz Saray'da kritik Erdoğan-Trump zirvesi! Tarihi görüşmenin şifreleri A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 10:45
Dünyanın gözü-kulağı Beyaz Saray'daydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump tarihi zirvede bir araya geldi. Uluslararası basının yakından takip ettiği zirveye iki liderin samimi diyaloğu damga vurdu. Görüşmede Başkan Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığının sinyalini verdi. Övgüleri birbiri ardına sıralayan Trump ise, “Başkan Erdoğan'ı ağırlamaktan şeref duyuyorum." dedi. Tarihi zirvenin yansımalarını A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyaz Saray’da kritik Erdoğan-Trump zirvesi! Tarihi görüşmenin şifreleri A Haber’de
Beyaz Saray’da kritik Erdoğan-Trump zirvesi!
Beyaz Saray'da kritik Erdoğan-Trump zirvesi!
Ruhban okulu açılacak mı?
Ruhban okulu açılacak mı?
Firari Kemal Can yakalandı!
Firari Kemal Can yakalandı!
Donanmanın yıldızlarından gövde gösterisi!
Donanmanın yıldızlarından gövde gösterisi!
NATO ile Rusya arasında gergin saatler!
NATO ile Rusya arasında gergin saatler!
Denizde baskın: 210 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Denizde baskın: 210 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye-ABD arasında nükleer anlaşma!
Türkiye-ABD arasında nükleer anlaşma!
Aliyev: Hem savaşı kazandık, hem barışı sağladık
Aliyev: “Hem savaşı kazandık, hem barışı sağladık”
Trump’tan Başkan Erdoğan’a sandalye jesti
Trump’tan Başkan Erdoğan’a sandalye jesti
Abdulkadir Selvi SDG konusu Terörsüz Türkiye sürecini zehirleme tehdidinde bulunuyor
Abdulkadir Selvi "SDG konusu Terörsüz Türkiye sürecini zehirleme tehdidinde bulunuyor"
Bakan Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar: ABD ile uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık
Bakan Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: ABD ile uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık
Gazeteci Bercan Tutar: Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor
Gazeteci Bercan Tutar: "Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor"
Daha Fazla Video Göster