Beyaz Saray’da kritik Erdoğan-Trump zirvesi! Tarihi görüşmenin şifreleri A Haber’de

Dünyanın gözü-kulağı Beyaz Saray'daydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump tarihi zirvede bir araya geldi. Uluslararası basının yakından takip ettiği zirveye iki liderin samimi diyaloğu damga vurdu. Görüşmede Başkan Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığının sinyalini verdi. Övgüleri birbiri ardına sıralayan Trump ise, “Başkan Erdoğan'ı ağırlamaktan şeref duyuyorum." dedi. Tarihi zirvenin yansımalarını A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

