Besinleri buzdolabında doğru saklama yöntemleri!

Besinleri buzdolabına doğru yerleştirmeyip uygun şekilde muhafaza etmezsek çabuk bozulup sağlığımıza zararlı olabilirler. Peki buzdolabınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve yiyeceklerin daha uzun süre taze olarak kalmasını sağlamak için ne yapmalıyız? İşte tüm detaylar…

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