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29.11.2019
Berat Albayrak'tan "Teşekkürler Trabzon" paylaşımından sonra Rize paylaşımı
"Türkiye için Değişim Başlıyor" programı kapsamında Türkiye'nin illerine giden Kobi ve yatırımcılarla toplantılar yapan Bakan Berat Albayrak, Trabzon ve Rize ziyaretlerinden sonra sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önce "Teşekkür Trabzon" etiketiyle bir paylaşım yaptı ardından da "Teşekkürler Rize" mesajını yazıp bu ilde yaşanan görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
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