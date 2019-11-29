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29.11.2019
Berat Albayrak'tan çarpıcı "Teşekkürler Trabzon" paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Trabzon ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Trabzon" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.
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