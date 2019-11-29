Berat Albayrak'tan çarpıcı "Teşekkürler Trabzon" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Trabzon ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Trabzon" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.