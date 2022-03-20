20 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Berat Albayrak "Burası Çok Önemli!" kitabında anlattı! Doğu Akdeniz'e kimler karşı çıktı? İşte FETÖ izi ve tüm anekdotlar

Berat Albayrak "Burası Çok Önemli!" kitabında anlattı! Doğu Akdeniz'e kimler karşı çıktı? İşte FETÖ izi ve tüm anekdotlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2022 17:43
Türkiye'nin enerji alanındaki tarihi atılımlarına öncülük eden Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemlerinde yaşadıklarını kaleme aldı. Türkiye'nin gerçeklerini gözler önüne seren Albayrak, Doğu Akdeniz'e kimlerin karşı çıktığını da anlattı. Albayrak, "15 Temmuz'da merdivene dizilen askerlerden bir iki tanesi Doğu Akdeniz toplantısında bize muhalefet eden askerlerdi" ifadelerine yer verdi.
Doğu Akdeniz’e kimler karşı çıktı?
Doğu Akdeniz'e kimler karşı çıktı?
İşte o sancağın hikayesi
İşte o sancağın hikayesi
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
’’Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın’’
''Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın''
Diplomasi satrancında lider ülke Türkiye
Diplomasi satrancında lider ülke Türkiye
Tarihi çınarlara nasıl bakım yapılmalı?
Tarihi çınarlara nasıl bakım yapılmalı?
Simgelerin köprüsü dünya basınında
Simgelerin köprüsü dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’yi ifşa etti
Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’yi ifşa etti
MGK toplanıyor! İşte gündemi
MGK toplanıyor! İşte gündemi
Çanakkale Köprüsü iddialarına yanıt
Çanakkale Köprüsü iddialarına yanıt
TÜGVA verilerinde değişiklik bilirkişi raporunda!
TÜGVA verilerinde değişiklik bilirkişi raporunda!
Çanakkale Köprüsü’ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Çanakkale Köprüsü’ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Daha Fazla Video Göster