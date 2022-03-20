Berat Albayrak "Burası Çok Önemli!" kitabında anlattı! Doğu Akdeniz'e kimler karşı çıktı? İşte FETÖ izi ve tüm anekdotlar

Türkiye'nin enerji alanındaki tarihi atılımlarına öncülük eden Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemlerinde yaşadıklarını kaleme aldı. Türkiye'nin gerçeklerini gözler önüne seren Albayrak, Doğu Akdeniz'e kimlerin karşı çıktığını da anlattı. Albayrak, "15 Temmuz'da merdivene dizilen askerlerden bir iki tanesi Doğu Akdeniz toplantısında bize muhalefet eden askerlerdi" ifadelerine yer verdi.