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Ben Gvir'den Mescid-i Aksa provokasyonu! İsrailli ırkçı bakan şarkı söyleyerek mescidin avlusunda dolaştı

Ben Gvir'den Mescid-i Aksa provokasyonu! İsrailli ırkçı bakan şarkı söyleyerek mescidin avlusunda dolaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 12:31
Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Ben Gvir Mescid-i Aksa'ya girdi. Yine provokasyonlara imza attı. Bu kez şarkı söyleyerek Aksa'nın avlusunda dolaştı.
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