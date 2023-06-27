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Bebek katili terörist başına güzellemeler yapan Merdan Yanardağ'a HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den 'sarılmalı' ziyaret

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Giriş: 27.06.2023 19:06
CHP'nin fonladığı TELE 1 kanalında bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan için güzellemelerde bulunan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ skandal sözleri sonrasında tutuklandı. Bu gelişme sonrası başta Bay Kemal ve HDPKK'lı dostları, Yanardağ'ın serbest bırakılması için açıklamalar yaparken HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, Yanardağ'a ziyaret esnasında sarılması dikkat çekti. İşte detaylar...
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