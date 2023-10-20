Bebek katili İsrail! İnsanlığı ağlatan görüntü

Kadın çocuk demeden aralıksız bombardıman yapan katil İsrail, hastane katliamından sonra da hız kesmedi. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ise ölümle burun buruna. İşgalci İsrail'in El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliğinin tespit edilememesi üzerine aileler, çocukları için kan donduran bir yönteme başvurdu.