Bazı özel okullardan fahiş kitap ücreti: Bakanlık 81 ilde devrede

Bir özel okul, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklanmasına rağmen velilerden kitap ücreti talep etti. ATV'nin haberine göre okul tarafından velilerden bir matematik seti için 43 bin 900 TL istenirken diğer kitaplarla birlikte bu rakam 120 bin TL'ye çıktı. Konuya ilişkin MEB tarafından 81 ildeki özel okullara denetim başlatıldı.