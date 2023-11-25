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Bazı fenomenler mercek altında! Kara para sosyal medya fenomenleri aracılığıyla mı aklanıyor?

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 14:43
Kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçırma… Bu suçlamaların ucunun nereye çıktığı, artık herkesçe biliniyor. Dilan-Engin Polat çifti ayrı cezaevlerinde kalıyor. Nihal-Bahar Candan kardeşler de yine cezaevinde. Haklarında, kara para aklama, dolandırıcılık ve örgüt üyeliği gibi suçlamalar var. Bu operasyonların ardından gözler sosyal medyadaki lüks hayat yaşayan ancak kaynağı olmayan gelirlere çevrildi. Peki kara parayı nasıl aklıyor? Mali şube hangi fenomenleri mercek altına aldı? Kara para aklama nasıl tespit ediliyor? Tüm detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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