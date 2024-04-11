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Bayramın yükünü otoyollar taşıyor! İzmir-İstanbul otoyolunu yüz binin üzerinde araç kullandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.04.2024 10:48
Otoyollarda bayram hareketliliği sürüyor. Tatilin ilk 5 gününde İzmir-İstanbul otoyolunu yüz binin üzerinde araç kullandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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