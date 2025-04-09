Bayramda fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa 37,4 milyon lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetlediklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “10 Mart-6 Nisan tarihlerinde otobüs işletmecilerine 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandı.” dedi.

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