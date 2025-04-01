Bayram tatilinin üçüncü gününde acı bilanço!

9 günlük Ramazan Bayram tatilinin üçüncü gününde 663 trafik kazası meydana geldi. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, bin 120 kişi ise yaralandı. Trafik denetimlerinin yoğun bir şekilde süreceğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için gerçekleştirildiğini söyledi.

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