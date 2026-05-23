Bayram öncesi sahte altın ve döviz operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan devasa miktarda sahte döviz ve altına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Fatih’te tespit edilen bir adrese düzenlenen baskında, milyonlarca lira değerinde sahte dolar, euro ve altın ele geçirilirken; bayram alışverişini hedefleyen kalpazanların oyunları bozuldu. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.