Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede

Türkiye’nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu. Listenin zirvesinde, savunma ve havacılık sektörünün öncü firması Baykar’ın yöneticileri yer aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar, 2024 yılında toplamda 5 milyar lirayı aşan gelir vergisi ödeyerek rekora imza attı. Kurumlar vergisinde ise zirvede bankalar bulundu.

